F1, Newey: "Ferrari? Sappiamo di avere l'auto più veloce"

ROMA - A Imola Red Bull e Ferrari si sono date battaglia e - fra colpi di scena e duelli ruota a ruota - è stato il team di Milton Keynes ad avere la meglio con l'uno-due firmato Verstappen-Perez, con Carlos Sainz nella ghiaia e Charles Leclerc sesto. Un confronto ormai serrato che trova molteplici chiavi di lettura nelle parole di Adrian Newey, Chief Technical Officer della Red Bull: "Siamo vicinissimi alla Ferrari, ma i margini sono risicati. In ogni caso sappiamo di avere la vettura più veloce, anche se di poco. La gara a Imola? La pressione di correre in casa ed essere leader del mondiale non credo abbia fatto bene a Leclerc", ha detto il britannico al podcast "F1 Nation".