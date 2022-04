F1, Hamilton: "Quando sarà finita? Spetta a me dirlo"

ROMA - " Sto lavorando al mio capolavoro, dirò io quando sarà finito ". Così sui suoi canali social Lewis Hamilton , sette volte iridato in Formula 1 e oggi in grande difficoltà agonistica. Il vicecampione in carica arriva dal deludente tredicesimo posto di Imola. Dall'altro lato del box, invece, si segnala l'ottima continuità mostrata dal suo nuovo compagno di scuderia: George Russell . Il classe 1998 è stato infatti l' unico pilota a piazzarsi sempre nella top 5 in queste prime 4 tappe del mondiale .

Momento difficile

Da una parte, il neo arrivato in Mercedes che è riuscito a stare sempre piuttosto avanti, dall'altra un pluricampione affermato che ha cominciato molto al di sotto delle aspettative una stagione ricca di cambiamenti per tutti. Il campione del mondo in Mercedes Nico Rosberg dà la responsabilità al sette volte iridato, mentre il team principal della casa di Brackley, Toto Wolff, guarda più ai limiti della macchina. La realtà di Hamilton però al momento non cambia: Russell sembra averne di più, almeno in questa fase.