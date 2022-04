F1, Gasly: "Appartengo al club di Leclerc e Verstappen"

ROMA - Pierre Gasly guarda con un pizzico di invidia i propri coetanei, tra chi ha già alzato il cielo un titolo mondiale e chi invece quest'anno è al comando della classifica piloti . Le ambizioni del francese dell' AlphaTauri però sono chiare: “Vedo Leclerc su una Ferrari, Verstappen su una Red Bull, Russell su una Mercedes, Norris su una McLaren. Lavoro duro ogni giorno per ottenere come loro la chance di poter guidare una macchina competitiva. Ho lottato con loro per tutta la mia carriera e so di appartenere a quel club”, dichiara.

Le parole di Gasly

La stima della Red Bull per Gasly è nota, ma non è ancora arrivata la grande chance: “Se mi hanno reputato pronto allora per il team ufficiale - spiega ai microfoni di Racefans.net - non vedo perché non potrebbe essere altrettanto adesso dopo cinque anni di esperienza in F1. Ringrazierò per sempre la Red Bull e avrà sempre la priorità delle trattative perché senza di loro non sarei mai arrivato in F1. Abbiamo avuto una relazione fantastica che dura da nove anni ormai, dei quali otto e mezzo sono stati straordinari”.