F1, Hamilton: "Voglio aiutare chi è in difficoltà. Lo sport mi ha salvato"

ROMA - Sempre attento alle tematiche sociali, Lewis Hamilton ha partecipato ieri a un evento benefico a favore dei bambini svantaggiati della città presso il Miami Beach Golf Club. Lavoro non solo in pista dunque per l'alfiere della Mercedes, ma anche fuori. L'afro-britannico ha infatti spesso raccontato di come abbia combattuto per farsi accettare nel paddock e ha affermato: "Le nuove generazioni sono tutto e mi piace l'idea di incanalare i bambini verso a scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (le cosiddette materie STEM, ndr).