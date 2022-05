F1, Alonso: "Ansioso di guidare sulla nuova pista"

ROMA - La Formula 1 riparte dal Gran Premio di Miami , pista inedita, la settima dal 2014 . La quinta tappa di questo mondiale si gioca su un tracciato ignoto a tutti, il che stuzzica la curiosità anche di chi di Gp ne ha corsi addirittuta 340. Siamo parlando di Fernando Alonso , pilota Alpine, che ha detto: "La Formula 1 sta diventando grande qui. Sono curioso di vedere com’è il circuito nella vita reale . Le prime quattro gare sono state variegate. In Bahrain e in Arabia Saudita è stato semplice sorpassare, mentre in Australia e a Imola meno. In generale, le auto stanno soffrendo tutte di degrado delle gomme , si stanno creando diverse strategie e opportunità in gara".

Ocon carico

Anche Esteban Ocon sembra piuttosto emozionato per questo fine settimana: "Sembra di aver parlato di Miami per anni ed eccoci qui finalmente. Il nostro sport è cresciuto molto negli USA negli ultimi anni, e Miami è una città iconica. Quindi, dovrebbe essere un weekend divertente, e non vedo l’ora di viverlo. Ho visto un po’ quelle che saranno la pista e le strutture, e sembra tutto molto impressionante". Anche per il pilota francese tanto lavoro sui supporti virtuali per avere una prima idea del tracciato: "Il simulatore mi è stato utile e la squadra mi ha suggerito come fare per impattare al meglio il nuovo tracciato. Non sai davvero cosa aspettarti finché non ci guidi: è sempre esaltante guidare in un nuovo autodromo".