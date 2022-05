F1: Leclerc comanda le libere 1 a Miami, terzo Verstappen

MIAMI - E' di Charles Leclerc il miglior tempo nelle prove libere 1 Gran Premio di Miami, valevole per la quinta tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il monegasco della Ferrari, sul nuovo circuito in Florida, firma il crono di 1:31.098 con gomma rossa e precede la Mercedes di George Russell. Terzo tempo per la Red Bull di Max Verstappen davanti al compagno di squadra Sergio Perez e all'AlphaTauri di Pierre Gasly, rispettivamente in quarta e quinta posizione. Sesto Carlos Sainz, che però fa segnare il tempo su gomma media. Piccolo errore per lo spagnolo, che va in testacoda a poco più di dieci minuti dal termine, non arrecando però nessun danno alla sua monoposto. Settimo Alexander Albon davanti a Lewis Hamilton, che chiude in ottava piazza la prima sessione. Poco dopo la metà dell'ora in pista, l'Alfa Romeo di Valtteri Bottas finisce in testacoda e va contro le barriere, facendo scattare la bandiera rossa per una decina di minuti.