F1, Verstappen: "Giornata dolorosa, sarebbe stato importante girare"

MIAMI - Il venerdì del Gran Premio di Miami ha restituito un Max Verstappen scuro in volto. Il campione iridato in carica, infatti, ha dovuto fare i conti prima con dei problemi di riscaldamento in FP1, e poi con un problema di natura meccanica in FP2 che ha portato a un principio di incendio con vere e proprie fiamme sprigionate soprattutto dai freni della posteriore destra. “È stata una giornata estremamente dolorosa. Oggi era importante girare per imparare la pista e invece ho fatto solo 4 o 5 giri veloci. Abbiamo ottenuto zero informazioni sulla mia macchina qui in questo venerdì all’insegna dei problemi”, il commento di Verstappen a De Telegraaf.