F1, Wolff: "La safety car è arrivata dal nulla, ma ci speravo con Russell"

ROMA - Cinque su cinque: la safety car in questa Formula 1 è sempre stata chiamata in pista in tutte le tappe finora disputate. Nel Gran Premio di Miami è arrivata forse in un momento inaspettato. Toto Wolff ha però spiegato come sperasse nell'entrata della safety car per George Russell: "Venerdì eravamo competitivi: resta da capire cosa sia successo - ha però detto il team principal di Mercedes a fine gara -. Questa è la nostra situazione attuale: in qualifica non siamo veloci. Analizzeremo tutti i dati per scoprire quali sono i nostri punti di forza".