F1, Marko: "Alla Ferrari pesano i danni riportati da Sainz"

ROMA - La questione budget cap tiene banco in Formula 1. Il duello tra Red Bull e Ferrari infatti si corre anche sui conti in banca e gli aggiornamenti devono essere ben calibrati lungo tutta la stagione, evitando quanto possibile ogni imprevisto. Mattia Binotto, team principal della Rossa, aveva provato a fare una stima di quanto speso finora dalla Red Bull, in grande ripresa a Imola e a Miami. L'italiano aveva parlato di un 75% su un totale di circa 10 milioni di euro, ma subito dalle colonne di "Motorsport" è arrivata la risposta di Helmut Marko, uomo simbolo nel box Red Bull: "Questi numeri sono sciocchezze. Non siamo poi in una situazione diversa dalla Ferrari. Gli incidenti di Sainz (a muro a Melbourne, a Imola e nelle libere di Miami, ndr) non possono non aver avuto un peso economico", ha infatti detto l'austriaco.