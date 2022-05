F1, Horner: "Arriveranno gare interessanti. La macchina non è fragile"

ROMA - Christian Horner ha parlato dell'attuale situazione della Red Bull in Formula 1 dopo i primi cinque Gp del Mondiale 2022. Il team principal della scuderia di Milton Keynes ha analizzato gli aspetti su cui lavorare per continuare la lotta con la Ferrari per i titoli costruttori e piloti (con Max Verstappen). "Avete visto a Imola quanto velocemente le cose possono cambiare e penso che arriveranno delle gare interessanti - le sue parole riportate dal sito ufficiale della F1 -. L’auto va bene. Abbiamo alcuni sviluppi in arrivo, si spera, in estate, che aiuteranno. Dobbiamo risparmiare un po’ di peso. Si può migliorare ovunque. Dobbiamo migliorare nelle curve lente, dobbiamo perdere un paio di chili sulla macchina. La temperatura dello pneumatico è quindi il risultato del peso, sono tutti quei piccoli guadagni incrementali che insegui sempre".