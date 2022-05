F1: la Williams schiererà De Vries nelle FP1 del Gp di Spagna

ROMA - " Il team può confermare che Nyck De Vries prenderà parte alle FP1 di venerdì , completando una delle due sessioni obbligatorie per i giovani piloti di questa stagione". In un comunicato la Williams rende così noto che nella giornata di venerdì, Nyck De Vries , campione del mondo in carica in Formula E, prenderà parte alle prime prove libere del Gran Premio di Spagna . La FIA ha infatti imposto alle scuderie di schierare il proprio terzo pilota per due venerdì diversi lungo tutta la stagione di Formula 1 .

De Vries per Albon

"Innanzitutto, vorrei ringraziare la Williams per l'opportunità di correre nelle FP1. È fantastico per me - ha detto De Vries - conoscere la squadra e guidare la FW44, oltre che scendere in pista durante un weekend di Formula 1. I preparativi per il test stanno andando bene e il team mi ha sostenuto in modo incredibile. Non vedo l'ora di vivere l'esperienza in Spagna". De Vries prenderà il posto di Alexander Albon, con il thailandese ha già saggiato la pista di Montmelò durante i primi test della stagione, mentre la Williams è la prima tra le scuderia a schierare un proprio giovane pilota in questa Formula 1 2022.