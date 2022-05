F1, Steiner: "VF22 competitiva, gli aggiornamenti possono aspettare"

ROMA - Il Gran Premio di Spagna, sesta tappa di questa Formula 1, non vedrà in pista gli aggiornamenti della Haas. "Motorsport Total" riporta infatti le parole di Gunther Steiner, team principal della casa motorizzata Ferrari, che spiega così questa scelta: "Di solito è in Spagna che si portano gli aggiornamenti e alcune squadre lo faranno. Per quanto ci riguarda abbiamo deciso di aspettare ancora un po'. La macchina è ancora competitiva, metteremo a punto un buon pacchetto nelle prossime quattro o cinque gare". Il portale tedesco rende note anche le frasi di Mick Schumacher che aggiunge: "L'auto è più difficile da capire se si è in costante sviluppo. Se la aggiorniamo continuamente, non posso avere feeling".