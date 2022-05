F1, Szafnauer: "Alonso come Vettel. Se siamo forti a Barcellona lo saremo ovunque"

ROMA - Tra gli intramontabili della Formula 1 ci sono Fernando Alonso e Sebastian Vettel. Otmar Szafnauer, team principal della scuderia francese - che li ha avuti in gestione entrambi -, ha parlato così al quotidiano spagnolo "AS": "Alonso è molto simile a Vettel. È veloce nell'imparare i circuiti, dare feedback e adattarsi alle diverse situazioni in pista. Non lascia nulla di intentato e cerca di guadagnare su ogni millesimo. È un pilota formidabile: mi ricorda Vettel".