F1: nessun sostituto per il Gp di Russia, saranno 22 le gare in calendario

ROMA - Il weekend del Gran Premio di Russia di Formula 1 non sarà rimpiazzato. La gara, inizialmente prevista per il weekend che va da venerdì 23 a domenica 25 settembre, non avrà quindi nessuna tappa sostitutiva almeno per il Mondiale 2022. A fine febbraio, dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina, è arrivata la decisione della FIA di cancellare la tappa di Sochi. Il calendario del Mondiale in corso, quindi, vedrà calare il numero di gare dalle 23 inizialmente previste a 22.