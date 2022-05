F1, Norris: "A Miami abbiamo capito quanta strada abbiamo ancora da fare"

ROMA - La Formula 1 arriva a Barcellona. Le scuderie stanno montando la loro attrzzatura nel paddock e la McLaren sembra avere un asso nella manica per questo Gran Premio di Spagna. "Sono entusiasta di tornare in Europa e di correre a Montmelò questo fine settimana. Il circuito mi piace e mi sono lasciato alle spalle il ritiro di Miami: ora sono pienamente concentrato sulla gara che mi aspetta", ha detto Lando Norris. Che poi aggiunge subito dopo: "Abbiamo girato bene qui durante i test, quindi non vedo l’ora di confrontare le attuali prestazioni con i dati ottenuti in precedenza. Miami ci dice che abbiamo ancora molta strada da fare e speriamo che gli aggiornamenti del team ci diano la spinta necessaria per affrontare questo doppio appuntamento". La prossima settimana infatti si corre già a Monaco.