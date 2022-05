F1, Verstappen: "Pole? Peccato, ma la prima fila resta un buon risultato"

BARCELLONA - Max Verstappen è in prima fila a Barcellona, ma dietro a un super Charles Leclerc. Il pilota olandese della Red Bull deve accontentarsi della seconda posizione, che in qualche modo lo costringerà ad essere più aggressivo del solito in partenza domani: "Problema di potenza? Difficile dire se mi sia costato la pole - ha detto a caldo -. Sicuramente non ho potuto fare il tentativo. Ho perso potenza. Avevo il DRS ma non potevo spingere. Peccato, ma partire dalla prima fila è comunque un buon risultato. Certo, avrei voluto fare l’ultimo tentativo. Nelle ultime gare andavamo molto bene nella gestione gomme. Domani farà molto caldo per tutti e su questa pista sarà difficile superare. Ma speriamo che la nostra macchina sia più delicata sulle gomme. Dirlo adesso è difficile”.