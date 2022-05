F1, Hamilton: "Lottare con la Ferrari? Sarebbe grandioso"

BARCELLONA - Comincia dalla sesta posizione la gara di Lewis Hamilton nel Gran Premio di Spagna, valevole per la sesta tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. I progressi della Mercedes, però, sono stati fatti soprattutto sul passo gara. Dopo le qualifiche del sabato, il britannico ha evidenziato i passi avanti fatti negli ultimi giorni: "Il team ha fatto un grande lavoro, perché la nostra vettura non soffre più di porpoising in rettilineo e questo per noi è un enorme passo avanti - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. E la vettura è sembrata più ‘gentile’ globalmente nel suo comportamento, in questo fine settimana".