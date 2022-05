F1: Verstappen vince il Gp di Spagna. Leclerc si ritira, Sainz è quarto

BARCELLONA - E' Max Verstappen a trionfare in un pazzo Gran Premio di Spagna, valevole per la sesta tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il pilota olandese trionfa in una gara incredibile, dominata da Charles Leclerc fino al clamoroso ritiro dopo 27 giri che ha spento la gioia della Ferrari. L'olandese diventa così leader della classifica piloti sfruttando lo zero del rivale della Ferrari. Secondo posto per l'altra Red Bull di Sergio Perez davanti a George Russell, mentre l'altra Rossa di Carlos Sainz chiude al quarto posto dopo essere scivolato fuori dai primi 10 con un'uscita a inizio gara. Quinto Lewis Hamilton, anche lui autore di una grande rimonta dopo il pit stop obbligato dopo i primissimi giri.