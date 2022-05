F1, Perez: "Verstappen? Sarebbe stata una bella battaglia"

BARCELLONA - Sergio Perez ha parlato dopo il secondo posto nel Gran Premio di Spagna, valevole per la sesta tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il messicano ha ricevuto indicazioni dalla Red Bull di far passare in prima posizione Max Verstappen, poi vincitore della gara. "Sarebbe stata una bella battaglia con Verstappen ma è un grande risultato per il team, sono contento per questo - ha detto -. La mia richiesta di passare su Max e Russell? Avevamo una strategia diversa per le gomme, pensavo di poter superare senza perdere secondi cruciali".