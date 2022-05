F1, Hamilton: "Avrei potuto lottare per la vittoria"

BARCELLONA - Lewis Hamilton ha parlato dopo il quinto posto arrivato nel Gran Premio di Spagna, valevole per la sesta tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il britannico, a causa di un contatto con Magnussen, è stato costretto a un pit stop a inizio gara che lo ha fatto scivolare in penultima posizione, riuscendo però a recuperare fino quasi in cima, chiudendo quinto. "Sono stato colpito dopo tre curve, credo che fosse la scelta giusta partire con le medie - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Potevamo forse lottare per la vittoria senza quell’incidente, ma queste giornate vengono mandate per metterci alla prova".