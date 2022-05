F1, Marko: "Dovevamo rispondere alla Ferrari, voi ci davate per finiti"

ROMA - Il Gran Premio di Spagna ha incoronato Max Verstappen alla sua terza vittoria consecutiva in questa Formula 1 . Un traguardo importante, soprattutto se si pensa all'esordio in Bahrain, dove entrambe le Red Bull erano state costrette al ritiro per problemi di affidabilità. Al termine della gara, Helmut Marko , ha parlato alla stampa e ha rivendicato questo filotto di successi: " Dopo il secondo ritiro di Max (Melborune, ndr), tutti voi dicevate che per noi era finita . Ma già allora vi dissi che c’erano ancora molte gare da disputare e che avremmo risposto alla Ferrari".

Sul DRS difettoso

La Red Bull ha però sofferto fino al ritiro di Charles Leclerc. L'ala mobile di Max Verstappen, infatti, si apriva solo a intermittenza. Marko liquida così questi problemi alla luce della doppietta Red Bull: "Era inutile per noi spiegargli nei dettagli il problema, doveva concentrarsi sulla gara. Non c’era nulla che si potesse fare per sistemarlo". Il leader del Gran Premio era però Perez, finché la scuderia non ha dato preciso ordine di far passare il campione del mondo. Una scelta, contestata al momento dal messicano, che Marko spiega così: "Il sorpasso era logico, e sono solo perché Vertstappen era molto più veloce, ma anche perché questa per noi era la strategia miglioreper fare uno-due".