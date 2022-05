F1, Horner sul budget cap: "Sette team rischiano di saltare le ultime gare"

ROMA - La Formula 1 potrebbe vedersi costretta a rivedere il budget cap, ossia il tetto pensato dalla FIA sia per evitare il monopolio delle scuderie più attrezzate che per rendere questo sport più sostenibile finanziariamente . Al momento, il limite alle spese è fissato a 140 milioni di dollari . A tal proposito, i costruttori più competitivi (Red Bull, Ferrari, Mercedes e McLaren) hanno proposto un aumento di 10 milioni al budget cap , con Christian Horner , team principal della casa di Milton Keynes, che alla "BBC" dice: " Sette squadre potrebbero saltare le ultime quattro gare per rientrare nei limiti di quest'anno".

Non solo top team

"Non si tratta solo dei grandi team - ha aggiunto Horner -. Anche le squadre di metà classifica stanno lottando con l'inflazione. La FIA deve affrontare il problema: ha il dovere di farlo e so che stanno prendendo sul serio la questione. Le bollette, il costo della vita: le spese stanno aumentando in modo esponenziale e in F1 non è da meno. Il trasporto merci è quadruplicato e non è qualcosa che possiamo controllare".