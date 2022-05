F1, Wolff: "Aspettative per Monaco? Le più basse possibili"

ROMA - Toto Wolff spegne gli animi in casa Mercedes. Nessuna euforia per il podio di Russell o per la rimonta di Hamilton. "Se c'è ottimismo per il Gran Premio di Monaco? Non direi, perché a Barcellona non abbiamo avuto particolarmente ritmo nelle curve lente dell'ultimo settore a causa del surriscaldamento. A Monaco potrebbe essere diverso, ma in passato non era tra le piste a noi favorevoli", ha infatti detto il viennese in vista del weekend nel Principato, come riportato da "Motorsport".