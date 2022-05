F1, la Ferrari comincia bene a Monaco: Leclerc in testa nelle libere 1, terzo Sainz

MONTE CARLO - E' di Charles Leclerc il miglior tempo nelle prove libere 1 al Gran Premio di Monaco, valevole per la settima tappa del Mondiale 2022 Formula 1. Il padrone di casa della Ferrari, sul circuito del Principato, firma il crono di 1:14.531 e precede la Red Bull di Sergio Perez e l'altra Rossa di Carlos Sainz, mentre al quarto posto c'è il campione del mondo in carica Max Verstappen. Segue la McLaren di Lando Norris, in quinta posizione davanti all'AlphaTauri di Pierre Gasly.