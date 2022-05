F1, Ecclestone: "Nessun arresto per la pistola non registrata, solo un interrogatorio"

ROMA - Non è passata inosservata, nelle scorse ore, la notizia dell'arresto di Bernie Ecclestone per il possesso di una pistola non registrata. Una notizia smentita direttamente dall'ex boss della Formula 1, che ha affermato di essere stato solo interrogato dalla polizia in Brasile. Come ricostruito dal 91enne nelle dichiarazioni rilasciate alla Press Association, "avevo una pistola minuscola, da tenere in tasca in caso di rapina. Non aveva proiettili, era solo da mostrare: se avesse funzionato o meno, non lo so, perché non mi è mai capitato di usarla. Non ci sono mai andato in giro. Stavo scherzando in casa, facendo finta di arrestare qualcuno. Poi mi sono tolto la maglietta, che è stata riposta nel bagaglio".