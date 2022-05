F1, Verstappen: "L'unica speranza per me è la pioggia"

MONTE CARLO - Le qualifiche del Gp di Monaco hanno restituito un Max Verstappen decisamente scuro in volto. L'olandese della Red Bull ha faticato per tutto il weekend, finora, e non è riuscito a fare meglio della quarta posizione, dopo che la bandiera rossa provocata da Sergio Perez ha reso nullo l'ultimo tentativo della sessione dominata da Charles Leclerc . "Qui è sempre così, era un bel giro. Qui conviene fare un giro buono e poi metterla a muro", il suo sfogo via radio. Sceso dalla monoposto, Verstappen ha aggiunto: "La pioggia è la mia unica speranza per fare qualcosa domani in gara".

Perez: "Preoccupato dal posteriore"

L'altra faccia della Red Bull è quella di Sergio Perez, che è sembrato più in palla del compagno, tanto da poter dare fastidio alle Ferrari, ma con l'incognita legata all'incidente nel finale: "Il posteriore sembra messo male, e l'urto con Carlos ha aggravato la situazione. Sono rimasto sorpreso chemi sia venuto addosso". Riguardo la dinamica dell'incidente, il messicano ha dichiarato: "Credo ci sia stato un problema tecnico, perché il contachilometri mi segnava una velocità più bassa. Non penso che avremmo potuto sfidare la pole, la strategia delle gomme non era sufficiente per le temperature. Col senno di poi, non penso che abbiamo fatto la strategia giusta. Stavo cercando di recuperare il tempo perso in curva 8 che per me è stata difficile in tutta la sessione, ma appena ho toccato l’acceleratore, ho perso la macchina".