F1 Gp Monaco, diretta gara: dove vederla in tv

MONTE CARLO - Al via il settimo appuntamento del mondiale di Formula 1. Dopo la sessione di qualifiche che ha visto le Ferrari dominare con Charles Leclerc e Carlos Sainz, è tempo del corpo a corpo sul circuito del Principato, dove potrebbe anche piovere. Il via alla gara è in programma domenica 29 maggio alle ore 15:00 e verrà trasmessa in diretta da Sky (canale 207), mentre in chiaro sarà visibile in differita su TV8 dalle ore 18:00. La visione in streaming è disponibile su Sky Go.