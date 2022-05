Lapo Elkann: «La Ferrari si ricordi di essere una grande squadra, coesa e vincente»

TORINO - (e.e.) La delusione di Lapo Elkann è la delusione di tutti i tifosi della Ferrari sparsi nel mondo. Una delusione infinita. Una delusione cocente. Una delusione impossibile da nascondere. Dopo il GP di Montecarlo, conclusosi con il successo di Perez (Red Bull) davanti a Sainz (Ferrari), Verstappen (Red Bull) e Leclerc (Ferrari) per le mosse errate del box rosso, scrive su Twitter il nipote dell’Avvocato: «La Ferrari deve ricordarsi di essere una grande squadra coesa e vincente. E sono molto dispiaciuto per Charles». Leclerc che poteva vincere e che invece paga anche troppo l’errore di strategia. E allora anche Lapo prova ad aiutare nel momento più buio della stagione: perché la macchina va, i piloti sono di livello, Charles in particolare è da mondiale e l’imprenditore che da sempre lo sostiene non ha certo perso fiducia nella Rossa e nel monegasco. Ma bisogna svoltare e ricordarsi che la Ferrari è la Ferrari e non può sbagliare così. Solo uniti si vince…