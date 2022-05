F1, Ocon: "Ho ragione io, ma a Monaco non ho preso punti. È frustrante"

Le parole di Ocon

"Guardando le immagini - continua poi Ocon - anche gli steward hanno affermato che fino all'anno scorso un contatto come questo sarebbe stato catalogato come incidente di gara. Quest'anno, invece, non lo è". "A quanto pare - afferma il francese - siamo tutti d'accordo sul fatto che, per la GPDA (Grand Prix Drivers Association), quando un'ala anteriore è in prossimità di uno pneumatico, ci debba essere sempre spazio. Ma non ricordo quando sia stato concordato. Non calcolando questo in gara abbiamo dato il massimo. Il contatto è stato però penalizzato e questo è un po' deludente".