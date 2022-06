F1, Hamilton: "Sarebbe bello ritornare competitivi a Silverstone"

ROMA - Tempo di cantieri aperti per la Mercedes. Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo in Formula 1, non sembra essere soddisfatto della W13, e vuole che la vettura sia migliorata per un appuntamento speciale: il suo Gp di casa. "A Silverstone spero di avere la macchina che vogliamo per competere con Ferrari e Red Bull. Sarebbe bello farlo nella nostra gara di casa. In fabbrica si lavora senza sosta per migliorare la vettura e sono certo che, prima o poi, faremo il salto di qualità", ha infatti detto il sette volte campione del mondo a "Speedweek".