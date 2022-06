F1, Williams multata: non presentati i documenti del budget cap

ROMA - Multa FIA da 25 mila dollari per la Williams, che non ha rispettato una scadenza legata al budget cap. Le squadre di Formula 1 dovevano infatti inviare alla Federazione un resoconto provvisorio delle proprie spese entro il 31 marzo , ma la scuderia di Alexander Albon e Nicholas Latifi non ha presentato questi documenti. La Federazione ha dunque sanzionato il team motorizzato Mercedes, che però ha collaborato sin da subito con la FIA.

Multa concordata

La scuderia ha infatti immediatamente comunicato alla FIA di essere consapevole di non aver rispettato tale scadenza e ha presentato un documento nel quale afferma di aver fatto tutto il possibile per evitare di violare il regolamento. Proprio per questo motivo, si è optato per un Accepted Breach Agreement (ABA) sulla base di 25mila dollari. Dopo aver ricevuto la nota dalla FIA, la Williams ha poi fornito la documentazione mancante.