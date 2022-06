F1, Hamilton: "Sto lavorando con Brad Pitt alla sceneggiatura di un film"

ROMA - " È vero: sto lavorando a un film con Brad Pitt sulla F1. Per non posso rivelare altro perché non è ancora stato ufficializzato . Non dovrei recitare, ma è un bel progetto entusiasmante e stiamo lavorando sulla sceneggiatura ”. Con queste parole Lewis Hamilton , pilota della Mercedes, confessa nella conferenza stampa del Gran Premio dell'Azerbaijan di Formula 1 di stare vestendo i panni di un produttore cinematografico per un film sulle quattro ruote.

Hamilton sfiduciato

La Mercedes spera di revitalizzare un Hamilton apparso sempre piuttosto spento in pista, soprattutto alla luce dei risultati concreti raccolti da George Russell. Il britannico afferma: “Spero che il circuito non sia così sconnesso come. Siamo più forti in circuiti più lineari come Barcellona, mentre nei circuiti spigolosi fatichiamo di più, quindi questo non è molto adatto alla nostra macchina, ma sicuramente sarà più morbido che a Monaco”. Poi una dichiarazione sulla cittadinanza onoraria del Brasile, ormai vicina: “Quando ho sentito di questo mi sono stupito. Amo il Brasule perché Ayrton Senna era il mio idolo. Questo paese per me ha sempre avuto un significato speciale”.