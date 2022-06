F1: Perez precede Leclerc nelle libere 1 a Baku, quarto Sainz

BAKU - E' di Sergio Perez il miglior tempo nelle prove libere 1 al Gran Premio dell'Azerbaijan, valevole per l'ottava tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il pilota messicano, sul circuito di Baku, firma il crono di 1:45.476 e precede la Ferrari di Charles Leclerc. Terzo tempo per l'altra Red Bull di Max Verstappen appena davanti alla rossa di Carlos Sainz, quarto in queste FP1. Ottima quinta piazza per Fernando Alonso, che chiude davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton, sesto.