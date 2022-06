F1 Gp Azerbaijan, diretta qualifiche: dove vederle in tv

BAKU - Sul circuito di Baku è il momento delle qualifiche al Gran Premio dell'Azerbaijan, valevole per l'ottava tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Dopo le prime due sessioni di prove libere sul circuito di Baku, la Ferrari mette nel mirino la pole position con Charles Leclerc e Carlos Sainz, protagonisti di tempi discreti nella prima giornata. La terza sessione di prove libere del Gran Premio è in programma sabato 11 giugno alle ore 13:00, mentre le qualifiche prenderanno il via alle ore 16:00. Entrambe le sessioni saranno visibili in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), mentre su TV8 saranno trasmesse in differita esclusivamente le qualifiche. La gara, infine, è in programma domenica 12 giugno alle ore 15:00, o in alternativa in differita su TV8.