F1, Verstappen terzo a Baku: "Ci manca qualcosa nel giro secco"

BAKU – Max Verstappen scatterà dalla terza casella della griglia in occasione del Gran Premio dell’Azerbaijan dopo una qualifica agrodolce in cui è stato preceduto sia da Charles Leclerc che dal compagno di squadra Sergio Perez. “Ho iniziato bene il mio giro, ma poi ho commesso qualche errore ed ho perso qualcosa. Nel giro secco ho fatto fatica a trovare il bilanciamento sul posteriore, tuttavia credo che domani avremo una buona opportunità grazie al secondo ed al terzo posto di oggi” ha dichiarato il campione del mondo in carica.

Il commento di Verstappen

Verstappen ha poi condiviso le sue sensazioni in vista della gara di domani, in un mix tra dubbio e fiducia: "Non so se riusciremo a battere la Ferrari, è tutto da scoprire. A mio avviso ci manca qualcosa nel giro secco, tuttavia la nostra monoposto solitamente va bene in gara”. Così l'olandese, attualmente leader della classifica generale ma determinato a riscattarsi dopo il terzo posto di Monte Carlo. Max proverà fin da subito a stare con il fiato sul collo ai due piloti che scatteranno in prima fila, tentando di approfittare del loro più piccolo errore.