F1, Leclerc: "La Red Bull in gara non mi spaventa più"

BAKU - La sessione di qualifica ha ancora una volta visto brillare la stella di Charles Leclerc. Il monegasco della Ferrari, infatti, per la sesta volta in stagione, la quarta consecutiva, partirà davanti a tutti nella gara valida per il Gran Premio di Azerbaijan di F1. Quello di cui necessita il classe '97, però, è finalizzare l'ottima prestazione del sabato, visto che la vittoria manca da due mesi, dal weekend di Melbourne. Ma Leclerc non è preoccupato, perché la Ferrari è in crescita, e la vittoria a Barcellona e Monaco è sfumata per fattori che prescindono dalla prestazione della monoposto (rispettivamente problema tecnico ed errore di strategia). Per questo, Leclerc ha commentato: "Dopo gli aggiornamenti di Barcellona, la Red Bull non mi fa più paura in gara. In Spagna e a Monaco eravamo in controllo della gara, ma poi la vittoria è sfuggita: oggi farò di tutto per ottenerla".