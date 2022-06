F1, Mazepin: "Nessuno si è fatto sentire dopo il licenziamento"

ROMA - Nikita Mazepin non si è risparmiato nel commentare la stagione in Formula 1 di Mick Schumacher. Il pilota russo licenziato dalla Haas a inizio anno, ha spesso avuto battibecchi con l'ex compagno di squadra: "Mick? I suoi risultati parlano da soli, non c’è altro da aggiungere - ha detto Mazepin, che ha poi parlato anche di Kevin Magnussen -. Di Magnussen non sono sorpreso, del team Haas invece sì, so quali sforzi abbiamo fatto insieme l'anno scorso e non mi aspettavo andasse così veloce in stagione, è più forte di altre squadre".