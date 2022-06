F1, Vettel: "Vettura migliora, stimolante ritornare in Canada"

ROMA - Occasione d'oro per l'Aston Martin al Gran Premio del Canada , dove la Formula 1 torna a correre dopo due anni di Covid . Il team verde smeraldo è a pari punti (15) con la Haas al penultimo posto della classifica costruttori e cerca di mettere la freccia. Così il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel alla vigilia del Gp di Montreal: "È sempre bello tornare su un circuito dopo un paio d’anni, perché sarà difficile ma anche stimolante ritrovare le sensazioni e il ritmo. Il Circuit Gilles Villeneuve è un tracciato fantastico e un luogo ideale per le gare . Abbiamo imparato molto dalle ultime gare e la macchina migliora di settimana in settimana, quindi sarà interessante scendere in pista".

Entusiasmo Stroll

Gara speciale per Lance Stroll, che da canadese parteciperà per la quarta volta al Gran Premio di casa: "È stimolante correre davanti al pubblico di casa e questo appuntamento mi mancava. Sarà difficile preparare la macchina per le prime sessioni di prove dato che non gareggiamo a Montreal da due anni. Sono curioso di verificare quanto riusciremo ad essere competitivi". Per il pilota di Montreal finora sono arrivate due P9 e un ritiro e c'è curiosità di vedere se in questa edizione ce la farà ad andare ancora a punti.