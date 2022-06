F1, pioggia a Montreal: i team chiudono i garage sotto indicazione FIA

ROMA - Il Gran Premio del Canada parte sotto i fulmini e i temporali di ieri che, nella notte italiana, hanno fatto straripare tombini e pit-lane. La nona tappa della Formula 1 inizia così, con la FIA che consente alle scuderie abbassare la serranda dei garage "a causa delle condizioni meteo". Non solo, perché le previsioni di "weather.gc.ca" (sito governativo per le previsioni canadesi) lasciano uno spiraglio per avere un circuito asciutto per le libere 1 (20:00 ora italiana), ma già per la seconda sessione, tre ore più tardi, sono previsti rovesci, soprattutto per la parte finale .

Meteo contro

Per giunta, la pioggia non è attesa solo per la giornata di oggi. Anche le qualifiche di domani (22:00 ora italiana), stando alle attuali previsioni del servizio meteorologico canadese, saranno bagnate molto probabilmente (90%) da rovesci, che potrebbero mettere in difficolta i muretti nella scelta delle gomme per dare l'assalto alla nona pole position stagionale. Dopo la giornata di sabato, la pioggia dovrebbe andare via e concedere il sole a piloti e tecnici per la gara. Le scuderie si potrebbero trovare così in un ulteriore situazione di difficoltà con la sola giornata di oggi utile per raccogliere dati sul comportamento degli pneumatici su pista asciutta.