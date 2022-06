Diretta qualifiche F1 Gp Canada: dove vederle in tv

MONTREAL - Scattano le qualifiche del Gran Premio del Canada, nono appuntamento stagionale del Mondiale di Formula 1. Dopo le prime due sessioni di prove libere sul tracciato nordamericano, in cui a brillare è Max Verstappen, le monoposto andranno a caccia della pole position. Occhi puntati soprattutto su Carlos Sainz, visto che Charles Leclerc avrà 10 posizioni di penalità. La terza sessione di prove libere del Gran Premio è in programma sabato 18 giugno alle ore 19:00, mentre le qualifiche prenderanno il via alle ore 22:00. Entrambe le sessioni saranno visibili in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), mentre su TV8 saranno trasmesse in differita esclusivamente le qualifiche. La gara, infine, è in programma domenica 19 giugno alle ore 22:00, o in alternativa in differita su TV8.