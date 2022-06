F1, Gp Canada. Leclerc: "Decisione giusta cambiare la centralina"

MONTREAL – Saranno ben 10 le posizioni di penalità in griglia per Charles Leclerc, il cui Gp del Canada, nono appuntamento del mondiale di Formula 1, è iniziato in salita. Per via del cambio della centralina, il pilota della Ferrari scatterà infatti molto indietro, nonostante nel venerdì di libere abbia messo a referto il secondo miglior tempo (dietro solo a Verstappen). Il monegasco tuttavia non si abbatte e attinge al suo ottimismo in vista di un weekend che può ancora regalare qualche soddisfazione.