F1, Alonso annuncia: "Attaccherò Verstappen alla prima curva"

MONTREAL - Fernando Alonso ha brillato sotto la pioggia di Montreal ed ha conquistato una splendida prima fila nel Gp del Canada , nona tappa del mondiale di Formula 1. Il pilota della Alpine ha concluso al secondo posto le qualifiche, garantendosi la possibilità di partire al fianco di Max Verstappen . "E' una sensazione fantastica, un weekend incredibile per noi. Di solito il venerdì andiamo bene, poi perdiamo un po’ di passo al sabato. Stavolta no, le condizioni ci hanno un po’ aiutato e la macchina è stata eccezionale" ha affermato Alonso.

Le parole di Alonso

"Ero molto a mio agio e i fan mi hanno spinto" ha spiegato il pilota spagnolo, capace di ripetersi dopo aver fatto segnare il tempo migliore nella terza sessione di prove libere. Infine, in vista della gara, Fernando ha ammesso: "Credo che attaccherò Max alla prima curva". Ghiotta chance dunque per Alonso, che sogna di tornare sul podio, assaporato appena una volta dal 2015 ad oggi. La concorrenza ovviamente non mancherà, ma il pilota iberico è apparso in gran spolvero e proverà a dire la sua.