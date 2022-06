F1, Verstappen: "Gara entusiasmante, la Safety Car non è stata d'aiuto"

MONTREAL - Il Gp del Canada, nono appuntamento della stagione di Formula 1, ha visto trionfare Max Verstappen, che scappa a +46 in classifica generale. Il pilota Red Bull si conferma il più forte in circolazione - per il momento - e s'impone anche a Montreal al termine di una lotta serrata con Carlos Sainz. "La Safety Car non ha aiutato; la Ferrari era molto veloce in pista e per me è stata dura. Ho dato tutto e Sainz ha fatto lo stesso, è stato entusiasmante". Queste le parole del campione del mondo in carica nella consueta intervista post gara.