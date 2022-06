F1, Gp Canada: Alonso penalizzato di cinque secondi, scivola al nono posto

MONTREAL - Oltre al danno, anche la beffa per Fernando Alonso. Il pilota dell'Alpine partiva infatti dalla prima fila nel Gp del Canada, nona tappa del mondiale di F1, ma a causa di una strategia da rivedere ha tagliato il traguardo settimo, alle spalle di Leclerc che partiva 19° e del compagno di squadra Ocon. Come se non bastasse, per lo spagnolo sono arrivate brutte notizie anche a gara conclusa. Convocato dagli steward insieme a Valtteri Bottas, il responso non è stato affatto positivo per lui e neppure per la scuderia.