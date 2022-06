Mercedes, Wolff: "Eravamo più veloci di Verstappen e Sainz"

ROMA - Toto Wolff può respirare. La Mercedes al Gran Premio del Canada , nono weekend di Formula 1 , raccoglie un altro podio con Lewis Hamilton, davanti a un sempre più costante George Russell . "Oggi - dice l'austriaco a "Sky Sports" - avevamo un certo ritmo ed abbiamo utilizzato diversi livelli di resistenza aerodinamica . Russell ha optato per un maggior carico sotto la pioggia di sabato, ma poteva comunque sorpassare perché era efficace in frenata al tornatino. Hamilton, invece, aveva un’ala più scarica, e con il nuovo asfalto ha sofferto meno la rigidità dell’auto ". Forse però le Frecce d'argento potevano ambire a qualcosa in più.

Per lo sviluppo

Il manager viennese, infatti, aggiunge: "Prima della Safety Car, eravamo più veloci di Sainz e Verstappen. Ma si è trattato di pochi giri. Non credo che siamo tornati indietro, ma dobbiamo continuare a lavorare sulla macchina. L’avevamo molto bassa a terra, e questo non va ancora bene. Dobbiamo sviluppare la monoposto in una finestra diversa da quella che avevamo. Abbiamo individuato una direzione di sviluppo, ma il problema è nostro e spetta a noi risolverlo". Un nuovo corso dunque per la Mercedes, che pare aver trovato il bandolo della matassa per costruire una vettura più performante e andare alla caccia della prima vittoria del 2022.