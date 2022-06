F1, Bottas: "Bello tornare a punti, complimenti a Zhou"

ROMA - Al termine del Gran Premio del Canada , nona tappa della Formula 1 , Valtteri Bottas si è concesso ai microfoni "Sky Sports" per commentare la sua settima posizione: " Siamo soddisfatti della gara, soprattutto per il ritmo mostrato. È sempre bello ottenere punti con entrambe le vetture dopo un paio di gare difficili . Ma la cosa più importante è stata vedere che potevamo lottare con gli altri del nostro gruppo e che siamo tornati al livello di inizio della stagione". "La mia domenica è stata abbastanza semplice: sono partito con la gomma dura e poi tutto è andato alla perfezione. Sono contento anche per Zhou . Può trarre molta fiducia da questo weekend", ha poi aggiunto il finlandese.

Le parole di Zhou

Arrivato anche per effetto dei 5 secondi comminati a Fernando Alonso, Zhou può gioire per il suo quinto punto stagionale. "Finalmente abbiamo fatto un lavoro fantastico. È grande sospiro di sollievo per me. Abbiamo concluso una gara dopo tutti i ritiri e - aggiunge l'esordiente - siamo arrivati addirittura ai punti. Con i pit stop sono stato un po' sfortunato e sono rimasto bloccato dietro a Stroll per tutta la gara. Superarlo era impossibile, perché gli arrivavo vicino in curva 10, poi non avevo velocità sul dritto. Nel complesso però sono felice ed è stato un gran weekend per noi".