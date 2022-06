F1, Russell: "Noi vicini al passo di Ferrari e Red Bull"

Sulle gomme

Lasciato in pace dal porpoising in questo weekend, la Mercedes di Russell si è dimostrata più equilibrata. "Con il senno di poi - analizza l'inglese - è tutto più facile e probabilmente mi sarebbe piaciuto rientrare ai box sotto la prima virtual safety car, ma alla fine non credo che avrebbe cambiato il mio risultato finale. Il ritmo era davvero forte nel primo stint, così come nel secondo stint, ma nell'ultimo stint non non riuscivo proprio a far funzionare le gomme. Quindi è stato un po' un peccato non essere nella lotta. In ogni caso, buoni punti per il team".