F1, Elliott: "Mercedes aggiornata per il Gp di Gran Bretagna"

ROMA - La Mercedes vuole il riscatto nel Gran Premio della Gran Bretagna , decimo appuntamento della Formula 1 . La casa di Brackley cerca di rilanciarsi sul circuito di casa e per farlo si affiderà a Mike Elliott, il suo direttore tecnico, che afferma: " Porteremo aggiornamenti a Silverstone e cercheremo di superare i limiti della monoposto, lavorando sul passo gara . Dobbiamo essere onesti con noi stessi: al momento siamo un po' indietro rispetto a Ferrari e Red Bull. Penso che Silverstone sarà un circuito un po' più adatto a noi ". E ancora: "Spingeremo il più possibile. I nostri piloti vogliono tornare a vincere per i nostri tifosi ".

Bivio Silverstone



Anche Toto Wolff si pronuncia sulla gara che si terrà tra meno di due settimane. L'impressione è che la Mercedes voglia dare continuità alle buone impressioni mostrate in Canada. "Silverstone - dice l'austriaco - è stato buono con noi in passato ed è un circuito più fluido degli ultimi tre. Dobbiamo gestire le nostre aspettative e lavorare sodo, analizzare i dati e trovare soluzioni che abbiano un senso. Non solo per Silverstone, ma anche per il futuro".