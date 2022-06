F1, Marko: "Prima noi sempre in ritardo, ora è dominio Red Bull"

ROMA - La Formula 1 in queste ultime tappe ha premiato la Red Bull, che dopo 11 anni ritorna a comandare nel mondiale con entrambi i piloti (Max Verstappen è in testa davanti a Sergio Perez). Helmut Marko , consigliere della casa di Milton Keynes, ne ha parlato così a "motorsport.com": "Sette vittorie in nove gare: è un dominio . Stiamo facendo una stagione incredibile. Normalmente nella prima metà della stagione eravamo sempre in ritardo, ora invece stiamo guidando entrambe le classifiche ".

Il commento di Marko

Se la Red Bull ha potuto però prendere il largo, i demeriti sono da ricercare anche in casa italiana. "È fondamentare finire le gare ed evitare i problemi d'affidabilità - ricorda Marko - ed è sempre un problema quando si ha una macchina così al limite come la Ferrari. L'unica a non avere ancora ritiri a causa di problemi tecnici è la Mercedes, ma in alcune gare hanno dovuto alzare la vettura da terra per evitare il surriscaldamento". "Il problema di Perez pare sia nel cambio. Il motore sembra a posto. Fino a quando non apriremo la vettura è difficile dirlo, ma credo sia così", ha poi detto Marko a proposito della power unit del messicano, costretto al ritiro a Montreal.