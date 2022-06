F1, Norris sul porpoising: "Noi non colpiti, ma tra piloti bisogna essere solidali"

ROMA - “La verità è che noi non ne siamo colpiti e senza dubbio ci sono due team che hanno lavorato meglio rispetto ad altri. Ma cambiare le carte in tavola a stagione in corso non sarebbe certo l’ideale". Sono queste le parole di Lando Norris, pilota della McLaren, raccolte in un'intervista dal "Telegraph". Si parla di porpoising, questione sempre più scottante in Formula 1, che nel prossimo fine settimana correrà a Silverstone per la decima tappa stagionale. La direttiva della FIA, però, non mette d'accordo team e piloti e si rischiano ulteriori tensioni nel paddock.